Si prevede un mercoledì 6 settembre nero per i pendolari e per i viaggiatori in Lombardia. Lo sciopero dei trasporti, proclamato da diversi sindacati come Uiltrasporti, Slm Fast, Orsa Ferrovie e Faisa Cisal , bloccherà quasi completamente la circolazione dei treni in gran parte della Regione.

Saranno 23 le ore di sciopero, dalle ore 3:00 del 6 settembre fino alle ore 2:00 del 7 settembre.

“Negli orari 6-9 e 18-21, cioè nelle fasce di garanzia, viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti“, comunica Trenord.

Il comunicato di Trenord

“Si avvisa che dalle 3 di mercoledì 6 alle 2 di giovedì 7 settembre 2023 è stato indetto uno sciopero che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni“, scrive Trenord in una nota.

I servizi minimi garantiti

I treni compresi nella lista ‘servizi minimi garantiti‘ viaggeranno dopo le 6, orario di partenza dalla stagione di origine, fino alle 9; nella fascia pomeridiana, invece, viaggeranno i treni con partenza dopo le 18 e arrivo entro le 21.

Nel caso non fosse effettuato il servizio aeroportuale, saranno previsti:

autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra ‘Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto’ (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 ‘Malpensa Aeroporto-Stabio’ (senza fermate intermedie).

