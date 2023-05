Precipita nel cantiere dove lavora: morto muratore 56enne

Nel Comasco un muratore 56enne ha perso la vita in seguito a una caduta sul lavoro in un cantiera edile: è morto sul colpo, avviati i controlli sulle norme di sicurezza da parte delle autorità

Tragedia nel Comasco. Un muratore 56enne è morto nel pomeriggio di ieri, martedì 9 maggio 2023, in seguito a una caduta sul lavoro.

Precipitato in una zona ripida a picco sul lago

L’incidente è avvenuto in un cantiere edile in via Vecchia Regina nel comune di Sala Comacina, sul lago di Como. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe precipitato all’interno del cantiere, situato in una zona ripida a picco sul lago, dove la ditta per cui la vittima lavorava si sta occupando della realizzazione di edifici residenziali. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i soccorsi con l’ambulanza del 118: a nulla è valso il loro intervento, al loro arrivo il muratore era già deceduto. Molto probabilmente è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Si indaga sulle norme di sicurezza

Insieme ai sanitari, sono intervenuti sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco del nucleo Saf per il recupero del corpo del 56enne e i carabinieri insieme personale Ats che si stanno invece occupando di effettuare tutti gli accertamenti del caso per controllare che le norme di sicurezza all’interno del cantiere fossero tutte rispettate e che non ci siano quindi anomalie che abbiano potuto causare l’incidente stesso.