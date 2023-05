Una terribile tragedia si è consumata in provincia di Siracusa, un giovane operaio è l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro. Sul caso stanno indagando le autorità competenti. Le dinamiche sono ancora da chiarire.

Incidente sul lavoro: morto un giovane operaio

Al momento si parla di supposizioni in quanto le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire in maniera precisa la dinamica del terribile sinistro. Sembra che l’operaio, come si apprende da Today, sia rimasto schiacciato mentre era impegnato in un’attività di movimentazione con un carroponte di alcuni pilastri in ferro. La vittima lavorava per l’azienda Iteko di Floridia e si trovava, per motivi di lavoro, in un’azienda metalmeccanica di contrada Targia.

Le indagini e l’autopsia: ecco chi era la vittima

Sulla tragica morte di Luca Di Noto, 31 anni, queste le informazioni sulla vittima, stanno indagando le autorità competenti e la magistratura. Il Pubblico Ministero (PM) di turno ha sequestrato il corpo del 31enne e ha disposto un esame autoptico per capire le cause precise del decesso del giovane operaio. Intanto gli investigatori hanno già interrogato i colleghi di Luca Di Noto che erano presenti al momento della tragedia. Il 31enne lascia una moglie e due figli.