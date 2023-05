Precipita per oltre 40 metri lungo una ferrata: studentessa 24enne perde la vita

Tragedia nel Torinese. È morta in seguito a una caduta di oltre 40 metri una giovane studentessa piemontese di 24 anni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 2 maggio 2023, lungo la ferrata della Sacra di San Michele nel comune di Sant’Ambrogio di Torino.

È morta sul colpo

Ricevuta la chiamata d’emergenza intorno alle 14:30, si sono precipitati sul posto gli uomini del Soccorso alpino piemontese in eliambulanza e il team sanitario del servizio regionale di elisoccorso del 118. Non c’è stato purtroppo niente da fare, la ragazza è morta sul colpo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Si legge in una nota: «Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione cardiocircolatoria, ma purtroppo le condizioni critiche della donna, caduta per una quarantina di metri lungo una parete molto impervia, non le hanno consentito di sopravvivere all’incidente».

Chi era la vittima?

La vittima si chiamava Giulia Perna ed era originaria di Druento, un piccolo comune a una decina di chilometri a nord-ovest di Torino. L’intera comunità cittadina esprime il suo cordoglio e si unisce al dolore dei familiari, in particolare dei genitori e del fratello della giovane.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha pubblicato un report sulle attività di soccorso svolte solo nel 2022: il dato preoccupante riguarda il netto aumento dei decessi in montagna che, con 504 vittime, sono cresciuti del 13,5%.