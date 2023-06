E' tornato il sereno tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Domenico Zambelli rivela come stanno le cose tra i due ex gieffini

Come stanno realmente le cose tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi? Negli ultimi giorni si sono rincorse voci e ipotesi sulla situazione sentimentale dei due ex concorrenti del GF Vip. Una presunta crisi avrebbe infatti nuovamente minato la serenità di entrambi. A chiarire come stanno realmente le cose, però, è stato Domenico Zambelli, amico della influencer di origini persiane.

La verità sui Prelemi

Intervenuto alla Vip Champion ai microfoni di 361 Magazine, Zambelli ha voluto smentire le voci di crisi riguardanti Pierpaolo e Giulia. Una dichiarazione che sa di conferma e che è risultata sufficiente per scatenare l’entusiasmo dei Prelemi: “Sono distanti fisicamente ma uniti con il cuore”. I fan adesso attendono una conferma da parte dei diretti interessati oppure di rivederli nuovamente insieme sui social.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Accardi, la doppia smentita

Nei giorni scorsi Pretelli è nuovamente finito in pasto al gossip, dopo essere stato pizzicato, secondo The Pipol Gossip, nel bagno della modella Giulia Accardi a Formentera. Peccato che le cose non stessero esattamente così, tanto che entrambi, intervenuti su Instagram, hanno smentito una foto circolata sui social che aveva destato qualche sospetto.

In arrivo conferme o smentite?

Adesso, ai tantissimi fan di Pierpaolo e Giulia, non resta che attendere una dichiarazioni ufficiale da parte dei loro beniamini. Per adesso gli ex gieffini hanno lasciato scorrere le chiacchiere sul loro conto. La crisi dei Prelemi è stata superata? Il gossip continua ad alimentare dubbi.