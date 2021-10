Premio Nobel per la Medicina 2021 assegnato a David Julius e Ardem Patapoutian

David Julius e Ardem Patapoutian sono i vincitori del Premio Nobel per la medicina del 2021. Ecco chi sono i due scienziati e la loro ricerca

I due scienziati David Julius e Ardem Patapoutian sono i vincitori dell’edizione del 2021 del Premio Nobel per la medicina. Ecco chi sono i due uomini e la ricerca vincitrice dell’importante riconoscimento internazionale.

Premio Nobel per la medicina 2021: chi è David Julius

David Julius, statunitense, è nato a New York il 4 novembre del 1955. Fisiologo, insegna alla Columbia University, sempre nello Stato di New York.

Julius ha già ricevuto diversi premi per i suoi studi sull’organismo umano, ma il Premio Nobel è sicuramente il suo riconoscimento più importante, conosciuto anche all’esterno della ristretta comunità scientifica.

Premio Nobel per la medicina 2021: chi è Ardem Patapoutian

Ardem Patapoutian, libanese, è nato a Beirut nel 1967, ma si è trasferito da giovane negli Stati Uniti, dove ha studiato, prima alla CalTech e poi all’Università di San Francisco.

Dal 2001 lavora all’Istituto californiano Scripps.

Così come il suo collega scienziato, con cui ha vinto il Premio Nobel, anche Patapoutian ha vinto parecchi premi all’interno della comunità scientifica, ma il riconoscimento svedese è certamente uno dei più noti.

Premio Nobel per la medicina 2021: la ricerca vincitrice

Julius e Patapoutian sono stati premiati con il Nobel per la medicina grazie alla loro scoperta dei ricettori che sono fondamentali per regolare la percezione del caldo e del freddo.

Questa scoperta è molto importante perché permette di migliorare la comprensione di come gli esseri umani riescono a percepire l’ambiente esterno attraverso le sensazioni fornite dalla pelle.

Tutte queste sensazioni sono per lo più date per scontate nella vita di tutti i giorni, ma allo stesso tempo sono cruciali per sopravvivere e sono state utili fin dallo sviluppo della specie umana.

Inoltre questo studio sarà fondamentale per capire come dare sollievo a tutti quei pazienti che soffrono di dolore cronico.

Premio Nobel per la medicina 2021: la vincita del riconoscimento

Julius e Patapoutian hanno vinto il Premio Nobel per la medicina lunedì 4 ottobre 2021, giorno della premiazione presso il Karolinska Institutet di Stoccolma, in Svezia.

Il comitato ha premiato i due scienziati, riconoscendo loro le basilari scoperte sui ricettori per la temperatura e il tatto.

I due dottori, oltre alla fama e al prestigio all’interno della comunità scientifica, hanno anche ricevuto un premio di 10 milioni di corone, circa un milione di euro.