Katalin Kariko e Drew Weissman sono i vincitori del Premio Nobel per la medicina per i vaccini a mRNA

Il duo si è aggiudicato il prestigioso premio per la medicina, grazie alla che ha portato direttamente ai primi vaccini a base di mRNA per contrastare la pandemia da COVID-19.

Premio Nobel per la medicina: chi sono i vincitori

L’ungherese Katalin Kariko e lo statunitense Drew Weissman sono i vincitori del Premio Nobel 2023 per la Fisiologia o la Medicina, grazie alle ricerche che hanno portato alla produzione dei primi vaccini a base di mRNA per combattere il COVID-19, realizzati da Pfizer e Moderna. “I vincitori hanno contribuito a un ritmo senza precedenti di sviluppo di vaccini durante una delle più grandi minacce alla salute umana nei tempi moderni” ha dichiarato la giuria in occasione della cerimonia tenutasi a Sottocolma. Katalin Kariko è docente all’Università Sagan in Ungheria e professore aggiunto all’Università della Pennsylvania. Proprio in quest’ultimo ateneo i ricercatori hanno svolto la loro premiata ricerca.

Il premio

La cerimonia ufficiale si terrà ad Oslo il 10 dicembre, giorno in cui ricorre l’anniversario della morte dello scienziato Alfred Nobel. I due ricercatori riceveranno un diploma, una medaglia d’oro e un assegno di 1 milione di dollari, dal re Carl XVI Gustaf. Tra i candidati di quest’anno per la medicina spiccava anche il nome di Kevan Shokat, biologo americano che ha scoperto come bloccare il gene oncologico KRAS alla base di un terzo dei tumori difficili da trattare, tra cui quelli al polmone, al colon e al pancreas. Così come quelli di Stanislas Leibler e Michael Elowitz, in lizza con il loro lavoro sui circuiti genici sintetici che hanno dato vita al campo della biologia sintetica. Essa consentirebbe agli scienziati di ridisegnare gli organismi ingegnerizzandoli per ottenere nuove capacità.

Il vincitore 2022

Anche il Premio Nobel per la medicina 2022, ha ricompensato gli studi sul Covid-19. Il vincitore, infatti, è stato lo scienziato svedese Svante Paabo, con le scoperte sull’evoluzione umana, che hanno svelato i segreti del DNA di Neanderthal e che hanno fornito indicazioni fondamentali sul nostro sistema immunitario, compresa la nostra vulnerabilità alla COVID-19. Il premio per la fisica sarà annunciato martedì, quello per la chimica mercoledì e quello per la letteratura giovedì. Il premio Nobel per la pace, invece, sarà annunciato venerdì, mentre quello per l’economia lunedì 9 ottobre.