Il Festival di Sanremo, la manifestazione musicale più iconica della televisione italiana, si prepara a un nuovo capitolo sotto la guida di Stefano De Martino. L’annuncio ufficiale è arrivato durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, quando il suo nome è stato svelato sul palco dell’Ariston, segnando l’inizio di una nuova era per la kermesse.

La carriera di Stefano De Martino: dalla danza alla conduzione televisiva

Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera come ballerino, emergendo nel panorama televisivo grazie alla partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, dove si è distinto per tecnica e carisma. Dopo aver consolidato la sua fama come artista, De Martino ha intrapreso la carriera di conduttore, diventando volto noto della televisione italiana con programmi come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, fino ad arrivare a Affari Tuoi. La sua versatilità, unita a un approccio spontaneo e comunicativo, lo ha reso una delle personalità più amate dal pubblico, capace di muoversi con naturalezza tra intrattenimento e spettacolo dal vivo.

Stefano De Martino prende il testimone: Carlo Conti annuncia il nuovo conduttore di Sanremo

È ufficiale: Stefano De Martino è stato annunciato come il prossimo conduttore della 77ª edizione del Festival di Sanremo durante la serata finale del Festival di Sanremo 2026, con un momento dedicato sul palco dell’Ariston in cui il suo nome è stato svelato in diretta da Carlo Conti, attuale direttore artistico e presentatore dell’edizione in corso.

Il passaggio di consegne da Conti — che ha guidato il Festival per due edizioni — a De Martino rappresenta un cambio di testimone significativo nella storia della kermesse, con il conduttore di Affari Tuoi destinato ad assumere il ruolo di padrone di casa della manifestazione musicale più seguita in Italia nel 2027.