Preparati al Sorteggio della Coppa del Mondo 2026: Date e Modalità da Non Perdere

La Coppa del Mondo 2026 si avvicina e con essa il tanto atteso sorteggio dei gironi, che si terrà il 5 dicembre. Questo evento rappresenta un momento cruciale per le nazionali partecipanti, che scopriranno il loro destino in vista di un torneo che si svolgerà in Nord America.

Dettagli del sorteggio

Il sorteggio avrà luogo presso il John F.

Kennedy Center for the Performing Arts di Washington D.C. a partire dalle ore 18:00 italiane. Si tratta di un evento di grande rilevanza, in cui si riuniranno allenatori e dirigenti delle squadre qualificate. La presenza di figure di spicco, come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, aggiungerà ulteriore interesse all’evento.

Formato e fasce di sorteggio

Il torneo del 2026 si distingue per l’aumento delle squadre partecipanti, passando a 48 nazionali. Il sorteggio prevede che i tre paesi ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – siano collocati nel primo pot. Le altre 39 nazionali qualificate saranno suddivise in quattro pot da dodici squadre ciascuno, in base alla classifica mondiale della FIFA.

La Coppa del Mondo 2026 si svolgerà tra l’11 giugno e il 19 luglio in diverse città. Negli Stati Uniti, le città selezionate includono Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Filadelfia, San Francisco e Seattle. In Messico, le città saranno Guadalajara, Città del Messico e Monterrey, mentre in Canada le partite si disputeranno a Toronto e Vancouver.

Il percorso dell’Italia

L’Italia è attesa a un percorso sfidante nel torneo, in quanto dovrà affrontare la fase playoff. Collocata nel quarto pot, potrebbe trovarsi di fronte a squadre di alto livello già nelle fasi iniziali. Le potenziali avversarie includono nazionali come Argentina e Spagna, mentre un girone più favorevole potrebbe prevedere squadre come Canada o Iran.

Come seguire il sorteggio

Il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 sarà trasmesso in diretta su vari canali. Gli appassionati di calcio potranno seguirlo su Sky Sport, oltre a poterlo vedere in streaming su piattaforme come NOW, SkyGo e FIFA+. Inoltre, il sito ufficiale della FIFA fornirà aggiornamenti in tempo reale durante l’evento.

Le aspettative per il torneo

Con l’espansione del torneo a 48 squadre, ci si attende un maggiore numero di partite emozionanti e un innalzamento del livello competitivo. La comunità calcistica è in attesa di scoprire quali squadre si sfideranno nei gironi. Il sorteggio del 5 dicembre rappresenta un passo cruciale verso la realizzazione di questo importante evento sportivo.