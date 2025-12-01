Roberto Vannacci ex generale dell’Esercito ed attualmente europarlamentare nelle file di Fratelli d’Italia ha voluto esprimere il proprio parere sulla scelta del comune di Genova rispetto al presepe, per farlo naturalmente non ha usato i consueti modi convenzionali ma il suo gesto ha scatenato polemiche tra le persone sui social network.

Comune di Genova, il no al presepe della sindaca Salis

Prima di entrare nel merito del gesto di Vannacci è bene chiarire che cosa è successo, o meglio non è successo, la sindaca di Genova Silvia Salis ha deciso che per questo Natale non fosse giusto allestire il presepe all’interno del Comune della città ligure.

Un gesto che non è assolutamente piaciuto ai cittadini in quanto è un simbolo che fa parte della città e testimonia l’atmosfera natalizia che accompagna i cittadini alle festività.

La decisione è stata dettata, stando a Salis, dalla volontà di non creare elementi divisivi vista la presenza di cittadini che non rispettano la festività.

Questo gesto ha ottenuto l’effetto contrario, tutti hanno parlato del no al presepe, compreso Roberto Vannacci.

Zaino mimetico e presepe, il gesto di Vannacci

Vannacci ha affidato al proprio profilo social la propria posizione rispetto al no al presepe del comune di Genova.

Ha infatti girato un video dove mostra uno zaino mimetico, come riporta The Social Post, al cui interno si trova un mini presepe con tutte le figure simbolo ed anche un piccolo set di luci.

Una presa di posizione netta contro la decisione della sindaca che testimonia l’attaccamento alle tradizioni ed ai simboli dell’identità italiana da parte dell’ex Generale.

“Noi lo portiamo sempre con noi, anche nello zaino” questo il commento di Vannacci mentre mostra il presepe, un gesto che non è passato inosservato sui social dove il pubblico si è diviso, chi ha appoggiato Vannacci dando contro a Salis e chi, al contrario, ha giudicato il gesto una mera strumentazione politica.