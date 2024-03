In Giappone, un preside di una scuola media ha perso il lavoro per sette caffè

In Giappone, un preside di 59 anni di una scuola media ha perso il lavoro e la pensione per un gesto apparentemente insignificante ma dalle conseguenze drammatiche.

Licenziato per sette caffè

L’uomo è stato licenziato per aver prelevato sette caffè dalla macchinetta di un minimarket senza pagare la differenza per le bevande di formato “large” anziché “regular”. Il preside è stato scoperto da un commesso mentre stava uscendo dal negozio e, interrogato dalla polizia, ha ammesso di aver utilizzato lo stratagemma per risparmiare del denaro. In totale, ha confessato di aver risparmiato circa 490 yen (circa tre euro) in sette occasioni da giugno.

Gravi conseguenze per l’uomo

Nonostante abbia confessato, le conseguenze per il preside sono state estremamente gravi. A fine gennaio, è stato licenziato dal Consiglio dell’Istruzione per “grave cattiva condotta indegna di un funzionario pubblico educativo”. Questa decisione non solo gli ha tolto il lavoro, ma ha anche compromesso i suoi requisiti per andare in pensione.

Interrogativi sul gesto e sulla severità del provvedimento

L’episodio solleva una serie di interrogativi sulla severità delle conseguenze rispetto alla natura del gesto compiuto. Mentre il preside ha commesso un atto di furto, l’entità del danno sembra essere minima rispetto alla perdita del suo lavoro e della sua sicurezza finanziaria per il futuro. La reazione delle autorità giapponesi mette in evidenza l’importanza attribuita all’integrità e alla condotta etica, soprattutto quando si tratta di figure educative e di rappresentanza. Tuttavia, la durezza della punizione potrebbe sollevare interrogativi sulle proporzioni della giustizia e sull’efficacia delle misure correttive.