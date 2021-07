Previsioni del meteo, in arrivo ondata di calore e sabbia: le regioni interessate

Dopo un weekend segnato dal maltempo, potremo aspettarci nelle prossime ore un'ondata di caldo e sabbia eccezionale.

Tracorsi questi ultimi giorni segnati da intensi temporali e temperature instabili, potremo prepararci a quella che potrebbe essere considerata l’ondata di caldo più estesa di questo 2021. Già dalla giornata di giovedì 29 luglio la penisola potrebbe tornare ad assaggiare il clima estivo grazie alle giornate soleggiate e alle temperature che dovrebbero aumentare un po’ ovunque sulla nostra penisola.

Si parla di picchi di temperature che saranno raggiunti soprattutto al sud con le colonnine di mercurio che potrebbero i 44/45 gradi nelle aree interne della Sicilia.

Meteo ondata di calore, le previsioni del weekend

Questa estate 2021 è stata caratterizzata da temperature eccezionalmente instabili. In queste ultime settimane abbiamo assistito a ondate di caldo con temperature che sfioravano i 40 gradi sulla colonnina alternate da ondate di maltempo che hanno messo in ginocchio soprattutto diverse aree del nord-ovest.

In questi due giorni che anticipano il weekend potremo aspettarci una nuova ondata di caldo e sabbia che potrebbe essere più forte di tutte le precedenti. In particolare il caldo dovrebbe interessare il centro-sud e le isole maggiori. In alcune aree interni della Toscana, nel Lazio o ancora in Umbria le temperature massime potrebbero segnare i 36 gradi. Temperature sopra la media in Sicilia con l’anticiclone proveniente dal Nord-Africa che potrebbe stazionare a lungo sull’isola.

Meteo ondata di calore, temperature stabili venerdì 30 luglio

La giornata di venerdì 30 luglio sarà segnata da un clima stabile su tutta la penisola, ad eccezione ancora una volta dell’arco alpino e dell’area delle Prealpi che potrebbero essere interessate nel pomeriggio da maltempo. In linea generale le temperature saranno in progressiva crescita ovunque nella penisola con i picchi che dovrebbero essere attesi al sud e nelle isole maggiori. Anche il Nord potrebbe essere interessato da questa ondata di caldo eccezionale, ma afa e umidità saranno avvertiti in misura maggiore.

Meteo ondata di calore, ritornano rovesci e temporali sabato 31 luglio

Il beltempo e il sole accompagneranno anche sabato 31 luglio. Ciononostante già nel corso della giornata, potremo assistere a rovesci e temporali prima su Alpi e pianure piemontesi, poi nel resto del settentrione con un peggioramento diffuso specialmente in serata. Al sud invece assisteremo ancora una volta ad un caldo eccezionale con temperature che potrebbero superare i 40 gradi.