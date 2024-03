Previsioni meteo oggi 9 marzo

Quali sono le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 9 marzo 2024? Purtroppo in molte zone d’Italia il tempo sarà particolarmente instabile tra piogge, grandinate e nevicate. Per alcune regioni è già allerta. Andiamo a vedere le previsioni nei dettagli e quali sono le zone considerate a rischio.

Meteo, le regioni a rischio

Le regioni italiane più a rischio sono cinque: Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Molise. La protezione civile ne ha dato comunicazione ma ci sarebbero altre zone della penisola da dover prendere in considerazione, viste le previsioni.

Veneto e Valle d’Aosta

Altri rischi potrebbero esserci infatti in Veneto e in Valle d’Aosta. In particolare, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una criticità di allerta gialla nel bacino del Po’. Il Centro funzionale della Regione Valle d’Aosta, invece, ha emesso un bollettino di allerta gialla per il rischio valanghe nella zona sud est della regione. Ricordiamo infatti che già in questi giorni ci sono state delle situazioni molto complicate per via delle valanghe, soprattutto a Gressoney e nella zona di Cogne.

Insomma, non sarà un sabato primaverile per tutte le regioni d’Italia, anzi in molti casi bisognerà fare attenzione.