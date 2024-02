Il clima in Italia durante i “giorni della Merla” di gennaio, tradizionalmente considerati i più freddi, ha deluso le aspettative, mantenendosi al di sopra delle medie stagionali.

Previsioni meteo: cosa attendersi a febbraio e marzo

Tuttavia, è atteso un cambiamento nelle prossime settimane con l’arrivo di aria più fredda dal Nord Europa, interrompendo il periodo di alta pressione, a marzo, si prevede un anticipato arrivo della primavera.

Il tenente colonnello dell’Aeronautica Alessandro Fuccello, come riporta il sito di fanpage.it, ha fornito previsioni a lungo termine, indicando che dopo un’estate e un autunno caldi, dicembre e gennaio hanno registrato temperature superiori alla media. L’alta pressione ha causato scarsità di pioggia e neve, con un manto nevoso al 65-70% rispetto alla media.

Previsioni meteo: marzo e l’anticipo di primavera

A febbraio, sempre secondo ciò che viene riportato dai dati metereologici, si prevede un cambiamento con l’arrivo di aria più fredda, portando precipitazioni e abbassamento delle temperature.

Marzo dovrebbe essere più caldo con precipitazioni nella media, con variazioni regionali. Non sono previsti fenomeni particolarmente violenti, ma l’evento estremo sfugge alle previsioni stagionali. Globalmente, la tendenza indica una primavera calda, ma colpi di coda invernali non possono essere esclusi. Le previsioni a lungo termine vanno intese come tendenze, con limitata capacità di prevedere eventi brevi o eccezionali.