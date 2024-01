Cambia il meteo in Italia: in arrivo l'anticiclone africano

Cambia il meteo in Italia: in arrivo l'anticiclone africano

Nuovo cambiamento del meteo in Italia, dove è in arrivo un anticiclone africano che durerà almeno fino a febbraio

In questi giorno stiamo assistendo a temperature decisamente invernali in Italia, però questo periodo è destinato a finire fra poco. La durata della stagione fredda è stata breve, infatti è in arrivo un anticiclone africano che alzerà le temperature.

Cambia il meteo in Italia

Nei prossimi giorni torneranno temperature anomale per la stagione. Infatti, in Val Padana si supereranno i 10 gradi, al Centro i 15 e al Sud i 20.

Insomma, un clima primaverile sebbene siamo ancora in pieno inverno. Per lo meno in teoria.

Questo cambiamento repentino è dovuto a un anticiclone proveniente dall’Africa del Nord, che appunto porterà un clima particolarmente caldo per le medie di stagione, cosa che in montagna desta particolare preoccupazione.

Anticiclone africano: eccezioni del cambiamento meteo in Italia

In generale, questo cambiamento interesserà tutta la penisola, ma ci saranno delle eccezioni. Infatti alcune perturbazioni porteranno instabilità e deboli nevicate oltre i 1.300 metri.

Non sono previsti altri fenomeni significativi, fino a febbraio. Invece dominerà l’alta pressione e le temperature saranno in aumento.

Nessuna nube nelle previsioni meteo, tempo per lo più mite ovunque.

Meteo: quando arriverà il caldo anomali

Insomma, un inverno molto breve. I primi segni del caldo arriveranno già da mercoledì 24 gennaio, iniziando dalle zone montuose.

Il picco ci sarà però fra giovedì e venerdì, quando lo zero termico arriverà a 3.900 metri, una quota che in genere notiamo a inizio luglio.

Tranne episodi di vento forte e banchi di nebbia nelle zone della Pianura Padana, non ci saranno altri dettagli meteo significativi.

Neppure i famosi giorni della Merla saranno freddi come al solito, interessati anch’essi dalla stabilità anticiclonica subtropicale.