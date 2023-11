Stando alle previsioni meteo del 22 novembre 2023, sull’Italia sta per abbattersi una nuova perturbazione che porterà ancora pioggia e temporali soprattutto al Centro-Sud.

Previsioni meteo del 22 novembre 2023 in Italia

Il maltempo continuerà a incombere sull’Italia almeno fino alla giornata di giovedì 23 novembre. Tra le aree più colpite della Penisola ci saranno le regioni del Centro-Sud a causa del transito di una perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione che sosterà a lungo al sud, fino a raggiungere la Sicilia e la Tunisia nella giornata di giovedì 23.

Il passaggio della perturbazione e del vortice di bassa pressione si connoterà per forti venti e per il modo ondoso dei mari oltre che per un ulteriore calo delle temperature.

Nella giornata di venerdì 24, si avrà una breve tregua che verrà nuovamente interrotta sabato 25 dall’arrivo di un possibile fronte di aria fredda di origine artica che riporterà precipitazioni al Centro-Sud e causerà un crollo delle temperature in tutta Italia.

A partire da domenica 26 novembre, il meteo tornerà stabile anche se il freddo continuerà a farsi sentire, portando leprime gelate notturne davvero significative nelle pianure settentrionali.

La situazione

In particolare, per quanto riguarda la giornata di mercoledì 22 novembre, le previsioni meteo indicano clima soleggiato al Nord, a eccezione di nubi e piogge residue in Emilia-Romagna. Nelle regioni centrali tirreniche, ci sarà cielo nuvoloso con tendenza a schiarite. Piogge sparse, invece, sul settore medio adriatico, in Umbria e su gran parte del Sud, Sicilia e Sardegna Orientale. Attesi temporali anche in Puglia, Calabria e Isola. Mari mossi o molti mossi nei pressi di Sardegna, Emilia-Romagna e Marche.

Giovedì 23 novembre, il cielo sarà sereno o comunque poco nuvoloso al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Qualche nube con tendenza a schiarite, poi, connoterà il cielo della Campania e della Sardegna occidentale mentre si prevedono piogge in Puglia, Basilicata, Calabria, Appennino campano, Sicilia orientale e meridionale, con possibili temporali sul settore ionico. Anche in Molise e in Sardegna sud-orientale potrebbero verificarsi temporali. Le temperature minime, infine, si avvicineranno allo zero in molte zone del Nord.