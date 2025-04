Le previsioni meteo per la domenica di Pasqua e Pasquetta in Italia

Un’Italia divisa tra sole e pioggia

La domenica di Pasqua si preannuncia come una giornata di contrasti meteorologici in Italia. Mentre il Sud godrà di temperature miti e cieli sereni, il Nord sarà interessato da piogge sparse e un clima instabile. Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, le condizioni meteo sono influenzate da una perturbazione proveniente da Francia e Gran Bretagna, che porterà maltempo soprattutto nelle regioni settentrionali.

Dettagli sulle previsioni per Pasqua

Per la giornata di Pasqua, si prevedono piogge diffuse nel Nord-Ovest, in particolare sul Piemonte occidentale e sul Ponente Ligure, con nevicate sulle Alpi a quote superiori ai 1.800 metri. Al Centro, le temperature potrebbero raggiungere i 23°C, mentre al Sud si potranno toccare punte di 25°C. Tuttavia, al Nord, le massime rimarranno leggermente sotto la media, eccezion fatta per l’Emilia Romagna, dove si potrebbero registrare 22°C. I venti di scirocco contribuiranno a un aumento delle temperature, specialmente in Abruzzo e Sardegna.

Previsioni per Pasquetta e oltre

Il lunedì di Pasqua porterà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con piogge attese al mattino su Sardegna, Toscana e alto Lazio. Anche Sicilia e Trentino Alto Adige saranno interessati da un clima instabile. Le probabilità di pioggia variano tra il 70% e l’80% per Toscana, Umbria, Sardegna e zone interne del Lazio e Triveneto. In sintesi, il weekend pasquale si presenta come un mix di sole e pioggia, con il Nord che dovrà affrontare condizioni più avverse rispetto al Sud.