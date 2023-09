Il ciclone autunnale porta piogge e temporali in Italia nel fine settimana, segnando il cambio di stagione. Pioggia sabato e domenica in tutto il paese. Settimana successiva: instabilità al Sud, caldo su altre regioni.

Previsioni meteo: piogge e temporali nel weekend

Maltempo con piogge e temporali in arrivo nel weekend, prima al Nord e poi al Centro-Sud, con calo delle temperature in tutto il paese.

Sabato 23 Settembre: Al mattino, piogge sparse al Nord, principalmente in Lombardia, Trentino e Triveneto, con isolati rovesci su Liguria ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio, aumento dell’instabilità con piogge e acquazzoni diffusi, ma miglioramento in serata a nord-ovest. Piogge e temporali al Sud in Campania, Molise, Basilicata e Sicilia occidentale, con accumuli maggiori nelle aree verdi. Temperature in calo repentino.

Domenica 24 Settembre: Nord: Nuvolosità irregolare al mattino, fresco. Centro: Tempo instabile sull’Adriatico, schiarite altrove. Sud: Piogge locali in Campania. Pomeriggio: Instabilità crescente nell’interno con temporali. Temperature in calo.

Meteo: dopo il weekend si nuovo il caldo

Cambio di scena, soprattutto nel Nord Italia, durante la prossima settimana, con un prolungato periodo di sole e temperature nettamente superiori alle medie stagionali per un periodo di almeno 3-4 giorni. Durante le notti e le prime ore del mattino, è possibile che si formino le prime nebbie stagionali nelle basse pianure, rendendo le prime ore della giornata inizialmente fresche.

Da giovedì 28 settembre prevista una ripresa del flusso perturbato atlantico, portando piogge al Centro-Nord dell’Italia.