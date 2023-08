Previsioni meteo: quando finirà il maltempo in Italia?

Le previsioni meteo per l'Italia, ecco quando finirà il maltempo e tornerà il sole.

Gli ultimi giorni di agosto hanno segnato una rottura con il caldo record di questa estate, con il repentino arrivo del maltempo su tutto il territorio italiano. Pioggia e grandine hanno colpito buona parte d’Italia, con drastici cali delle temperature. Tutto è dovuto all’arrivo del ciclone Poppea, chiamato anche ciclone Rea, una perturbazione fredda che si è scontrata con il forte caldo che ha abitato l’Italia fino a qualche giorno fa.

Le temperature hanno riportato crolli fino a 15 gradi in sole 36 ore ma è ancora presto per l’arrivo della stagione autunnale. Il maltempo finirà presto secondo gli esperti e il clima tornerà a essere più favorevole, ma comunque lontano dalle temperature record dei mesi passati. Ecco cosa ci si aspetta dalle previsioni meteo e quando finirà il maltempo di questi giorni.

Quando finirà il maltempo

La perturbazione extratropicale che ha portato il maltempo si sta lentamente esaurendo e dovrebbe lasciare la nostra penisola già giovedì 31 agosto. Nel passaggio del ciclone verso i Balcani le Regioni centrali saranno quindi ancora oggetto delle precipitazioni, con rischio di acquazzoni e grandinate a livello locale soprattutto su:

Toscana;

Lazio;

Umbria;

Marche;

Abruzzo.

Dopo gli ultimi rovesci nel Nordest, in particolare sul Friuli-Venezia Giulia, sulla Romagna e sul Veneto, il tempo dovrebbe stabilizzarsi con schiarite e rialzi delle temperature su tutto il territorio. Ci si aspetta ancora qualche temporale isolato nel Sud, ma a partire da giovedì 31 agosto ci sarà un diffuso rialzo delle temperature e il ritorno del sole.

Le previsioni del meteo per l’Italia

Nella serata di ieri dovrebbe essersi esaurita la maggior parte degli eventi atmosferici più violenti, con nubifragi e maltempo che hanno interessato buona parte d’Italia. Il maltempo di ieri non sembra destinato a durare, dato che a partire da giovedì 31 agosto le temperature risaliranno fino a raggiungere circa 27 o 28 gradi, senza più avvicinarsi ai picchi di caldo sperimentati negli scorsi giorni. Nel complesso, quindi, settembre sarà un mese caldo, con temperature conformi alla media stagionale e talvolta superiori.

Quanto alle piogge, nessun problema per chi ha ancora le vacanze in programma per settembre: le prime settimane del mese saranno abbastanza secche, mentre dalla terza settimana – indicativamente dal 20 – si attende una ripresa delle precipitazioni.