Il maltempo persiste in Italia: tutta la Penisola è a rischio frane e nubifragi mentre un forte vento soffia sull’intero territorio nazionale da Nord a Sud. Alla luce delle attuali previsioni meteo, il Dipartimento della Protezione Civile ha nuovamente diramato un’allerta meteo rossa in Lombardia e allerte arancioni e gialle su 14 Regioni per la giornata dimartedì 29 agosto 2023.

Allerta meteo rossa, arancione e gialla lunedì 28 agosto 2023

A partire da lunedì 28 agosto, il maltempo è tornato in Italia e, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, nubifragi e violente bufere di vento monopolizzeranno l’intera Penisola per la giornata di martedì 29. Stando alle previsioni meteo attuali, infatti, l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguarda il territorio nazionale nella sua interezza, estendendosi infatti da Nord a Sud.

Nella notte tra lunedì e martedì, sono stati segnalati potenti temporali a Roma che hanno causato la caduta di alberi e svariati allagamenti mentre, in Salento, una forte grandinata ha danneggiato le automobili parcheggiate in strada.

Cominciano quindi ad essere sempre più evidenti i segni del passaggio in Italia del ciclone Poppea che, arrivato dal Nord Europa, si è prima abbattuto sulle regioni dell’arco alpino e poi su tutto il Paese, portando con sé nubifragi e un freddo fuori stagione.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le indicazioni della Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, la regione che sarà maggiormente in balia del maltempo è la Lombardia dove su alcune aree è stata diramata l’allerta meteo rossa. L’allerta meteo arancione, invece, è stata annunciata per Friuli-Venezia Giulia, Veneto e per i restanti settori della Lombardia. L’allerta meteo gialla, infine, riguarda 14 Regioni ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.