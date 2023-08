Allerta meteo rossa in Lombardia lunedì 28 agosto, arancione e gialla in alt...

Sono state diramate allerte meteo rosse, arancioni e gialle in Italia per la giornata di lunedì 28 agosto 2023: quali sono le Regioni a Rischio.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa in Lombardia mentre in altri luoghi d’Italia sono state comunicate allerte arancioni e gialle per la giornata di lunedì 28 agosto 2023. Sono, infatti, in arrivo violenti temporali e forti grandinate. Quali sono le Regioni interessante dal maltempo?

Allerta meteo rossa, arancione e gialla lunedì 28 agosto 2023

Dopo le recenti ondate di caldo, torna il maltempo in Italia: secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile tramite apposito comunicato stampa, si estende l’area perturbata di origine atlantica che si è già imposta, nelle ultime ore, sulle regioni nord-occidentali. A partire dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 agosto, i temporali si abbatteranno sull’Italia settentrionale e raggiungeranno parte delle Regioni centrali, con particolare attenzione al versante tirrenico. La perturbazione, inoltre, porterà sulla penisola forte ventilazione dai quadranti occidentali che riguarderà principalmente le Regioni centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, di conseguenza, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Le indicazioni della Protezione Civile

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, la regione che sarà maggiormente in balia del maltempo è la Lombardia dove su alcune aree è stata diramata l’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico. L’allerta meteo arancione, invece, è stata annunciata per Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto e alcuni settori di Piemonte e Toscana. L’allerta meteo gialla, infine, riguarderà Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, ampi settori della Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.