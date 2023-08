Un uomo di 62 anni ha perso la vita in provincia di Biella dopo essersi schiantato contro un cancello in scooter: era stato colto da un malore

Tragedia a Candelo, un piccolo paese di poco più di 7 mila abitanti, sito nella provincia di BIella. Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale, mentre era alla guida del suo scooter. Il 62enne è stato colto da un improvviso malore ed è andato a schiantarsi contro un cancello.

Il 62enne Luciano Bellini si trovava tra le strade di Gaglianico, a poca distanza dal comune di Candelo dove aveva la residenza, ed era alla guida della sua Vespa, quando ad un tratto è stato colpito da un malore. Bellini, a quel punto, ha perso il controllo del veicolo a due ruote, ed è andato a schiantarsi ad alta velocità contro il cancello di una casa. Pochi minuti dopo il sinistro, erano le prime ore della sera di poci giorni fa, i medici del 118 sono accorsi sul posto con un’ambulanza, ma per il 62enne non c’era già più nulla da fare: Luciano è morto sul colpo.

L’intervento dei medici e le indagini dei carabinieri

I sanitari, dunque, non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dell’uomo. I carabinieri hanno subito iniziato le indagini e hanno verificato che sull’asfalto non ci fossero segni di frenata: da qui l’ipotesi che l’uomo abbia avuto un malore prima di schiantarsi contro la cancellata. Si esclude il coinvolgimento di qualche altro veicolo. I funerali di Luciano Bellini si celebreranno nella giornata di giovedì.