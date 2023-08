Una storia a lieto fine arriva da Taggia, in provincia di Imperia. La commessa dopo aver trovato l'ìngente somma ha rintracciato i proprietari.

Una bella storia con un finale lieto arriva da Taggia, comune della provincia di Imperia. Una commessa di una nota panetteria è stata protagonista di un gesto che potremmo definire “eroico”. La donna ha ritrovato infatti uno zaino appartenente ad una coppia olandese e al cui interno c’erano ben 15mila euro oltre che un telefono cellulare. Fortunatamente il tutto è stato restituito ai legittimi proprietari nel giro di poco.

Imperia turisti dimenticano 15mila euro in una panetteria: il racconto di una commessa

La vicenda è stata raccontata alla testata “Il Secolo XIX” da Laura Bracco, la commessa che ha restituito il denaro alla coppia olandese. Aveva infatti spiegato che “la coppia era stata da poco nel negozio, ha comprato il pane e dei dolci”. Da lì si era accorta che era stato dimenticato lo zaino che ha poi aperto per accertarsi chi fosse il proprietario: è stato qui che ha ritrovato il portafoglio con l’ingente somma, un paio di occhiali, una busta gialla e il telefono cellulare.

“La cosa importante è aver restituito lo zaino”

Attraverso il cellulare che era quello della moglie, si è riusciti a risalire al numero di telefono del marito. Chiamato l’uomo, la coppia è poi tornata indietro: “mi hanno ringraziato, dicendo che torneranno spesso nella panetteria. Hanno aperto la busta assieme a noi, all’interno c’erano 15 mila euro”. Questi soldi – hanno spiegato i due – sarebbero serviti per la ristrutturazione di un appartamento.

Ad ogni modo alla commessa è bastato ricevere il grazie: “A me va bene così, la cosa importante è aver subito restituito ai proprietari lo zainetto dimenticato. Non sapevo quanti soldi c’erano nella busta, l’hanno aperta loro quando sono tornati. Poteva esserci qualunque cifra, il mio comportamento non sarebbe cambiato”.