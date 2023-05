Dopo l’approvazione del Decreto lavoro da parte del Governo Meloni sono misure da considerarsi “agli sgoccioli”, reddito e pensione di cittadinanza ecco quando arriva il pagamento a maggio 2023. Le due misure saranno liquidate nel corso del mese ma con precisi e differenti step temporali. La domanda se la stanno ponendo in molti fra i beneficiari: quando verranno pagati il Reddito di Cittadinanza (RDC) e la Pensione di Cittadinanza nel mese di maggio?

Reddito e pensione di cittadinanza di maggio 2023

Ci sono dei distinguo da fare: Ad esempio per quanto concerne i nuovi beneficiari o coloro che rinnovano la domanda di RdC si prevede che la prima ricarica venga accreditata nella prima metà del mese di maggio 2023. I media spiegano che generalmente questo avviene “tra il 14 e il 16 del mese”. Coloro che hanno appena iniziato a ricevere il RdC o hanno rinnovato la loro domanda potrebbero quindi vedere i soldi sul loro conto in questo periodo. E cosa andranno invece le cose per tutti gli altri beneficiari del RdC?

Attenzione al fondamentale rinnovo dell’Isee

In quel caso la prima ricarica del 2023 dovrebbe avvenire il 26 maggio 2023. Attenzione però: questo accadrà a condizione che abbiano rinnovato tempestivamente il loro modello ISEE per l’anno 2023. Il modello ISEE è il documento imprescindibile che attesta la situazione economica di un nucleo familiare e viene utilizzato per determinare l’accesso a determinate prestazioni sociali in Italia.