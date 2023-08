Ancona, 23enne ucciso in strada con una fiocina: fermato il responsabile

La causa sarebbe stata una precedenza non data. Il killer si è dato alla fuga, ma è stato fermato in serata.

Nel pomeriggio di domenica 27 agosto, a Sirolo, in provincia di Ancona si è consumato un terribile dramma. Un giovane di origini albanesi ha perso la vita alla verde età di 23 anni dopo essere stato colpito con una fiocina. Tutto sarebbe stato generato da una lite che sarebbe scoppiata in strada per futili motivi. Il killer, a seguito del fatto si è dato poi alla fuga. Le forze dell’ordine hanno avviato la ricerca dell’uomo e posizionato posti di blocco in tutta la provincia.

Ancona, 23enne ucciso con una fiocina a Sirolo

La vicenda – si legge da “Il Resto del Carlino” – è avvenuta all’altezza di via Cilea. Non sarebbe chiaro cosa possa aver scatenato la furia violenta dell’omicida che ha ucciso il 23enne imbracciando la fiocina. Pare tuttavia che stessero discutendo per via della velocità eccessivamente lenta di un veicolo o di una precedenza che non sarebbe stata data.

Da evidenziare che vi sarebbe stato anche il coinvolgimento di terze persone che stavano viaggiando a bordo di un’altra auto. Questi ultimi avrebbero difeso il conducente che si trovava sul primo veicolo. L’uccisione sarebbe infine avvenuta quando sono tutti scesi dalle proprie auto. Sul posto è stato richiesto l’intervento degli operatori sanitari del 118 e dei Carabinieri. Anche il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, sarebbe arrivato sul luogo della tragedia.

Fermato il responsabile dopo la caccia all’uomo

L’assassino si era dato nel frattempo alla fuga. Quest’ultimo, un 30enne algerino, è stato fermato dai Carabinieri a Falconara Marittima poco prima delle ore 21.00. È stato poi trasferito nella caserma di Osimo. Stando a quanto si apprende era a torso nudo e avrebbe avuto con sé la fiocina.