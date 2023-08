Ferito alla schiena e abbandonato in strada, uomo morto in ospedale: si indag...

Ferito alla schiena e abbandonato in strada, uomo morto in ospedale: si indag...

Indagini in corso sull’omicidio a Pomezia dove un uomo di 53 anni è stato ucciso in via Singen. La vittima è stata colpita alla schiena.

Terribile omicidio a Pomezia: un uomo è stato ucciso in via Singen. A quanto si apprende, la vittima è deceduta in ospedale dopo essere stata colpita alla schiena.

Omicidio a Pomezia, uomo ucciso in via Singen

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 agosto, intorno alle 03:00, un uomo è stato rivenuto riverso in strada con una profonda ferita alla schiena. La vittima, che al momento del ritrovamento era ancora viva, è stata individuata in corrispondenza del civico 38 di via Singen, a Pomezia, in provincia di Roma.

La situazione è stata prontamente segnalata al 112, spingendo le forze dell’ordine e i soccorritori a recarsi sul luogo.

Ricevuta la segnalazione, in via Singen si sono prontamente recati i sanitari del 112 e i carabinieri della stazione di Roma Tor De Cenci. I paramedici hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasferito d’urgenza alla clinica Sant’Anna di Pomezia. Poco dopo l’arrivo alla clinica, tuttavia, il paziente è deceduto a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini in corso

A seguito dei primi controlli effettuati, è emerso che la vittima aveva 53 anni ed era di nazionalità italiana. L’identità dell’uomo, però, è ancora avvolta nel mistero poiché non aveva documenti con sé e non è stato riconosciuto. Intanto, gli uomini del nucleo investigativo di Frascati che sta conducendo le indagini in collaborazione con i carabinieri della compagnia di Pomezia hanno effettuato tutti i rilievi necessari dopo aver raggiunto la scena del crimine.

L’unica informazione certa in possesso delle autorità è che il 53enne sia stato colpito alla schiena ma non è ancora stato determinato se la ferita sia stata causata da un’arma da taglio o da fuoco.