Pride Month: perché esiste, qual è il significato

Quali sono le origini del Pride Month? Per alcuni controverso, per altri una manifestazione ricca di storia e tradizione. Per qualcuno una mera esposizione di trasgressione, per altri un mezzo politico, per altri ancora una celebrazione di esistenza. Scopriamo di più su questa speciale ricorrenza.

Il Pride Month, originato da quei moti di Stonewall che hanno rivoluzionato il corso della storia

Per rispolverare le origini del Pride Month dobbiamo tornare al 1969, quando sul finire del mese di giugno, in seguito all’ennesima retata della polizia allo Stonewall Inn, celebre locale del Greenwich Village in cui era solita riunirsi la comunità omosessuale newyorkese, furono gli stessi appartenenti alla comunità a ribellarsi, dando vita ai celebri moti di protesta di Stonewall.

Dall’anno successivo iniziarono a tenersi manifestazioni a New York, Los Angeles e San Francisco per ricordare l’anniversario delle rivolte. Con il passare degli anni sempre più città, in anni di oppressione vera, trovarono il coraggio di mettere in piedi altre parate e manifestazioni per ricordare quelle battaglie e proteste.

I Pride in Europa

Le marce arcobaleno sono arrivate anche in Europa: i Pride oggi si svolgono a Londra, Dublino, Madrid e tantissime altre capitali europee. E per quanto riguarda l’Italia? Nel nostro paese tutte le parate sono racchiuse nell’unico movimento OndaPride. Decine di manifestazioni ogni anno vengono organizzate nel Belpaese in occasione del Pride Month.

Soltanto pochi giorni fa s’è tenuta a Roma la tradizionale parata che ha registrato oltre un milione di presenze. Nei prossimi giorni però le celebrazioni arriveranno anche a Milano, Bologna, Napoli e tanti altri comuni italiani, non soltanto durante il mese di giugno.