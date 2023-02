Primarie Pd, il confronto tra Bonaccini e Schlein: dall’Ucraina al lavoro e al clima

In attesa delle primarie del Partito Democratico che si terranno domenica 26 febbraio, Sky TG24 ha ospitato l’unico dibattito tv tra i due candidati favoriti per succedere al segretario uscente Enrico Letta: il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua ex vicepresidente e deputata dem Elly Schlein.