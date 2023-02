Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha raggiunto Varsavia per incontrare il premier polacco Mateusz Morawieckicon il quale ha tenuto una conferenza stampa congiunta.

Meloni, inoltre, ha avuto anche un colloquio con il presidente Andrzej Duda. Infine, come annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si recherà a Kiev.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 20 febbraio, poi, è stato rivelato che anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Varsavia ma, sulla base delle informazioni sinora diffuse, non è previsto un meeting con il premier italiano.

Meloni incontra Morawiecki a Varsavia: “La Polonia è il confine morale e materiale dell’Occidente”

In occasione della conferenza stampa con il premier Morawiecki, Meloni ha ribadito che, sin dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, “l’Italia ha dato il suo deciso sostegno a Kiev: un sostegno finanziario, militare, umanitario e civile a 360 gradi. l’Ucraina e la Polonia sanno di poter contare su di noi, la Polonia rappresenta il confine morale e materiale dell’Occidente ed è una nazione a cui noi dobbiamo dire grazie per il sostegno straordinario che sta dando all’Ucraina.

La Polonia può contare su di noi”.

Proprio in questo contesto, il presidente del Consiglio ha ribadito la forza del legame tra i due Paesi “dimostra la forza del legame che esiste tra le nostre due nazioni: che è un legame fatto di un interscambio di 29 miliardi di euro e siamo certi che questo possa crescere”. E ha aggiunto: “Ci sono in Polonia 2.600 aziende italiane e questo fa si che il nostro legame continui a crescere”.

Dal canto suo, il premier polacco ha dichiarato: “Abbiamo parlato di future forniture di armi all’Ucraina affinché ci sia la pace e la stabilità. Vogliamo un’Europa forte. Condividiamo i valori cristiani e la visione dell’Europa delle patrie“.

“Europa sia un gigante politico, non un mostro burocratico”

Durante la conferenza stampa congiunta, inoltre, Meloni ha affermato: “Con la Polonia abbiamo una idea molto simile e compatibile di quello che deve essere l’Unione europea: noi vogliamo una Europa che sia un gigante politico e non un gigante burocratico e per quell’Europa lavoriamo – e ha precisato –.

Lavoriamo per una Europa in cui viga il principio di sussidiarietà: non faccia Bruxelles quello che può meglio fare l’Italia o la Polonia ma faccia quello che Roma o Varsavia non possono fare da sole”.

“All’ultimo Consiglio europeo la posizione polacca e quella italiana sono state molto compatibili sulla materia della competitività, delle imprese e sull’immigrazione“, ha precisato. “L’Ue ha bisogno di misure molto concrete per aiutare le sue aziende che non possono favorire qualcuno a discapito di altri. Se alcuni chiedono un allentamento sugli aiuti di Stato è bene che questo non produca una distorsione del mercato interno“.

Infine, Meloni ha concluso: “Noi abbiamo chiesto e ottenuto nelle conclusioni del Consiglio che ci sia una piena flessibilità dei fondi esistenti e si tenga conto di questo anche nel dibattito che si sta facendo sulle nuove regole del Patto di stabilità e crescita”.