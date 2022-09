Al via la scuola senza mascherine per gli studenti dell’Alto Adige, il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso.: "Che sia un anno senza emergenze"

Primo giorno di scuola senza mascherine per gli studenti dell’Alto Adige, con la campanella che sta per suonare in tutta Italia e con le vacanze estive dopo le quali arrivano le “novità” in ordine alle misure anti Covid. Sono tornati in classe dunque tutti gli studenti dell’Alto Adige.

Come consueto sono loro a fare da “apripista”, così come saranno gli ultimi a finire per avere vacanze più lunghe in inverno.

Scuola senza mascherine in Alto Adige

Il sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso ha dichiarato per l’occasione: “L’auspicio è che sia il più possibile un anno scolastico senza emergenze, vissuto nella massima serenità da tutti”. In particolare il suo è un augurio per il primo anno scolastico senza mascherine dopo l’epoca covid-19.

Sono quasi novantamila gli studenti della provincia di Bolzano che godranno delle nuove “libertà” fra cui spicca l’addio alle mascherine e ai controlli della temperatura all’ingresso.

Le nuove “libertà” in classe

Non solo, a loro toccherà stare in classe ma dicendo addio alla prospettiva della quarantena per i contatti dei positivi. L’addio definitivo però è quello alla Dad, la Didattica a distanza anche in caso di positivo in classe.

Le nuove regole prevedono infatti che i positivi vadano in isolamento come malati senza nessun obbligo di seguire le lezioni a distanza. Gli stessi insegnanti non vaccinati potranno tornare in aula a fare lezione. La chiosa è dell’assessore all’istruzione di lingua italiana Giuliano Vettorato: “Un bel banco di prova, siamo felici di vedere i sorrisi dei ragazzi che tornano a scuola”.