Processo Chiara Ferragni: oggi la sentenza per il Pandoro Gate

L’imprenditrice è imputata a Milano, insieme ad altre due persone, per truffa aggravata in merito all’ormai famoso caso del Pandoro Gate (oltre che delle Uova di Pasqua Preziosi). E’ attesa per la giornata di oggi dunque la sentenza, con Chiara Ferragni che ha sempre ribadito di aver agito in buona fede, con la difesa che sostiene che da parte dell’influencer “non ci sia stato alcun dolo”. Ma, cosa rischia dunque la Ferragni?

Già nella tarda mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, il tribunale di Milano potrebbe emettere la sentenza ai danni di Chiara Ferragni, accusata, assieme ad altre due persone, di truffa aggravata (Pandoro Gate e Uova di Pasqua). Secondo la difesa non c’è stato alcun dolo, ovvero nessuna volontà da parte di Chiara di raggirare i consumatori e che, dal punto di vista oggettivo degli elementi probatori non si è verificata alcuna truffa. L’accusa, invece, chiede per l’influencer e imprenditrice digitale una condanna a un anno e 8 messi senza attenuanti. Gli altri due imputati sono Fabio Damato, ex braccio destro della Ferragni, e Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. La sentenza del rito abbreviato dovrebbe arrivare nelle prossime ore.