Professore colpisce con un pugno lo studente che lo aveva preso in giro: denunciato dalla famiglia del minore con le indagini affidate alla polizia

In Toscana un professore colpisce con un pugno lo studente che lo aveva preso in giro e viene denunciato. Farebbe fede nell’increscioso episodio riportato da Il Tirreno anche un video di cui però non viene specificato il periodo. Il dato empirico è che il docente di una scuola superiore del Pisano reagisce nel peggiore dei modi alla provocazione e adesso è censito in un delicato fascicolo penale.

Professore colpisce con un pugno lo studente

La vittima sarebbe uno studente minorenne di Pontedera, in provincia di Pisa. Il filmato lascia intravedere come il minore prenda in giro il professore che però non la prede molto bene e colpisce il giovane con un pugno. Dopo qualche secondo di silenzio imbarazzato si vede il prof che “incalza il ragazzo con un faccia a faccia, mentre il giovane è ancora piegato con le mani sulla pancia per il colpo ricevuto”, questo secondo Leggo.

Provvedimenti della scuola e indagini di polizia

Il Tirreno ha spiegato che l’istituto avrebbe già adottato provvedimenti nei confronti dell’insegnante, sospeso dalla scuola. Dal canto suo la famiglia dello studente avrebbe sporto denuncia contro il professore verbalizzando l’accaduto dalla polizia che indaga sul fatto e che avrebbe già assunto a Sit, sommarie informazioni testimoniali, alcune persone.