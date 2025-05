Progetto 'Ask for Angela': un aiuto concreto per le donne in pericolo a Cesena

Un nuovo progetto per garantire un ambiente sicuro e protetto per le donne in difficoltà.

Un’iniziativa innovativa per la sicurezza delle donne

Il progetto ‘Ask for Angela’, già attivo nel Regno Unito dal 2016, fa il suo ingresso a Cesena, rappresentando un’importante iniziativa per la sicurezza delle donne. Questa misura, promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Rete antiviolenza territoriale, si propone di offrire un supporto concreto alle donne che si trovano in situazioni di pericolo all’interno dei locali pubblici.

La frase-codice “Scusa, c’è Angela?” diventa così un simbolo di speranza e protezione, permettendo alle donne di chiedere aiuto in modo discreto e sicuro.

Formazione per il personale dei locali

Per garantire l’efficacia del progetto, è prevista una formazione specifica per il personale dei bar e dei ristoranti che decideranno di aderire all’iniziativa. Il materiale informativo è già in fase di distribuzione e include linee guida su come intervenire in situazioni di emergenza. Gli operatori saranno addestrati a riconoscere i segnali di allerta e a rispondere in modo appropriato, che si tratti di chiamare un taxi per la donna in difficoltà o di contattare le forze dell’ordine se necessario. Questo approccio mira a creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutte le clienti.

Un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere

Il progetto ‘Ask for Angela’ rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere, un problema che affligge molte donne in tutto il mondo. L’iniziativa non solo offre un supporto immediato, ma contribuisce anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di creare spazi sicuri per le donne. La collaborazione tra le associazioni di categoria, come Confcommercio e Confesercenti, e le istituzioni locali è fondamentale per il successo di questo progetto, che si inserisce in un contesto più ampio di promozione della sicurezza e del rispetto nei luoghi pubblici.