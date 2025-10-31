Il lutto che ha colpito Andrea Delogu ha portato a modifiche nella programmazione di Rai2, con una decisione ufficiale da parte dell’azienda.

Andrea Delogu sta attraversando un momento difficile che ha inevitabilmente colpito la sua vita professionale. In queste ore, la conduttrice riceve numerosi messaggi di vicinanza dai colleghi e dal pubblico, a testimonianza del legame che ha costruito con chi la segue. Lo scenario mediatico resta attento alla sua situazione, mentre lei affronta il lutto per la morte del fratello con il sostegno di amici e collaboratori.

Andrea Delogu: solidarietà e incertezza su Ballando con le Stelle

Il lutto ha inevitabilmente influenzato anche la partecipazione di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha ricevuto messaggi di sostegno da Milly Carlucci, dai colleghi del cast e da numerosi concorrenti, mentre sul suo futuro nello show resta incertezza: non è chiaro se prenderà parte alla puntata di sabato 1 novembre o se deciderà di prendersi una pausa più lunga.

La Delogu, affiancata dall’amica Ema Stockholma, nel giorno dei funerali ha dichiarato di sentirsi “distrutta”. In attesa di decisioni ufficiali, Rai e produzione rispettano la priorità della serenità della conduttrice, mentre il pubblico e i colleghi continuano a manifestarle affetto e vicinanza.

“Programma sospeso”. Morto il fratello di Andrea Delogu, la decisione ufficiale della Rai

Il programma pomeridiano La Porta Magica, condotto da Andrea Delogu su Rai2, è stato temporaneamente sospeso a seguito della tragica perdita del fratello della conduttrice, Evan, morto a soli 18 anni in un incidente stradale. La scomparsa improvvisa del giovane ha colpito profondamente Andrea, che ha lasciato immediatamente Roma per raggiungere i genitori e condividere il dolore familiare.

Per rispetto della tragedia, la Rai ha modificato la programmazione del pomeriggio: nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, la fascia oraria del programma è stata sostituita da una nuova puntata della fiction francese Candice Renoir, evitando così la messa in onda del format condotto dalla Delogu. La trasmissione dovrebbe tornare in onda lunedì 3 novembre, salvo eventuali cambiamenti.