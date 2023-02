Protesta di Mediterranea Saving Humans: no nuovi mezzi alla Libia

Adria, 6 feb. (askanews) – Ad Adria Mediterranea Saving Humans ha protestato contro la consegna di nuovi mezzi italiani, finanziati dall’Unione europea, alla Guardia Costiera libica, con una cerimonia proprio al cantiere navale Vittoria, che si trova nella cittadina in provincia di Rovigo.

“Una nuova motovedetta alle milizie di Tripoli rinnova la vergogna dei respingimenti e delle deportazioni, detenzioni e violenze nei campi in Libia”, dice la Ong che si occupa di salvataggi nel Mediterrano.

Fra le persone intervenute alla manifestazione anche Luca Casarini, impegnato da tempo nel lavoro della Ong, oltre a cittadini comuni e rappresentanti dei centri sociali della zona.

“Il problema è impedire che le persone arrivino sulle nostre coste farle morire o costringerle alla detenzione in Libia nei lager; rispetto a questa celebrazione vergognosa, una operazione di marketing dell’orrore, noi non ci stiamo”, ha detto. “Il marketing della deportazione come incidente collaterale – ha aggiunto – perché il problema è la difesa dei confini da che cosa? Da persone, da esseri umani”.