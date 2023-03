Proteste contro riforma pensioni: rinviata visita in Francia di Re Carlo

A causa delle proteste in atto contro la riforma delle pensioni, è stata rinviata la visita di Re Carlo III in Francia prevista dal 26 marzo.

In seguito alle maxi proteste in corso per la riforma delle pensioni, è stata rinviata la visita in Francia di Re Carlo III, prevista dal 26 al 29 marzo.

Proteste in Francia: rinviata visita di Re Carlo

Rinviata a data da destinarsi la visita in Francia di Re Carlo III, prevista dal 26 al 29 marzo.

Lo comunica in una nota ufficiale l’Eliseo, spiegando come la decisione sia stata presa in seguito alle maxi proteste nate nelle ultime settimane a causa della riforma sulle pensioni.

La decisione di rinviare la visita di re Carlo ”è stata presa dai governi francese e britannico dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica (Macron, ndr) e il re questa mattina’‘, come recita il comunicato.

Rinvio consensuale

Sempre secondo quanto afferma la nota ufficiale dell’Eliseo, il rinvio è stato quindi concordato ‘‘per poter accogliere sua Maestà re Carlo III nelle condizioni che corrispondono alla nostra relazione di amicizia‘.

Secondo una nota diffusa da Downing Street, la decisione di rinviare la visita di re Carlo è stata “presa con il consenso di tutte le parti, dopo che il presidente francese ha chiesto al governo britannico di rinviare la visita“. Spetterà ora allo staff del presidente Macron elencare una serie di date possibili per la visita istituzionale di Re Carlo III.