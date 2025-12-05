Proteste degli studenti in Germania contro l'obbligo del servizio militare

Recentemente, un’ondata di proteste studentesche ha invaso le strade di diverse città tedesche, con migliaia di ragazzi e ragazze che hanno deciso di saltare le lezioni per esprimere il loro disaccordo riguardo alla nuova riforma del servizio militare. Questa riforma prevede che tutti i giovani uomini di 18 anni compiano un questionario sulla loro idoneità e disponibilità a prestare servizio militare, mentre per le donne la compilazione rimane facoltativa.

La legge, recentemente approvata dal parlamento tedesco, prevede anche il ripristino di visite mediche obbligatorie per chi nasce nel 2008 e successivamente. In caso di scarsa adesione al servizio volontario, è possibile che alcuni giovani vengano chiamati a prestare servizio attraverso un ulteriore voto del Bundestag.

Le proteste in tutto il paese

Le manifestazioni hanno avuto luogo in circa 90 città, tra cui Berlino, dove si stima che migliaia di partecipanti si siano radunati per sostenere la causa. Gli organizzatori, attraverso l’iniziativa Schulstreik gegen Wehrpflicht, hanno lanciato un appello affinché i giovani possano avere un ruolo attivo nel decidere il proprio futuro, affermando: “I politici discutono della reintroduzione della coscrizione, ma non ci consultano mai.”

Le voci degli studenti

Martin, un ragazzo di 16 anni di un comune vicino a Berlino, ha condiviso le sue preoccupazioni, dicendo: “Perché risolvere i conflitti armando le persone? Questo non fa altro che ripetere gli errori del passato.” La sua frustrazione è palpabile quando afferma di stare pensando a come evitare la chiamata alle armi, riflettendo su come sarebbe facile ottenere un esonero per motivi di salute.

Nils, un altro studente di 17 anni, ha aggiunto che non ha nulla contro chi sceglie di entrare nell’esercito, ma si oppone con fermezza all’obbligatorietà del servizio. “Non dovrebbe essere una forzatura,” ha detto, “forse dovrebbero rendere la professione di soldato più attraente per chi desidera intraprenderla.”

Reazioni ufficiali e obiettivi futuri

Il Ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha risposto ai manifestanti attraverso un messaggio su Instagram, sottolineando l’importanza della libertà di espressione e della necessità di difendere i valori democratici. “Nessuno può difendere la democrazia da solo,” ha affermato, evidenziando che è compito dei cittadini proteggere ciò che hanno conquistato.

La Germania prevede di aumentare il numero di soldati attivi da 180.000 a 260.000 e i riservisti da 55.000 a 200.000, per far fronte alle crescenti tensioni internazionali, in particolare con la Russia. La coalizione di governo ha discusso a lungo questa riforma, raggiungendo un accordo solo dopo mesi di dibattito.

Il futuro delle manifestazioni

In risposta alla crescente mobilitazione studentesca, i sindacati degli insegnanti e le organizzazioni giovanili hanno espresso il loro supporto alle manifestazioni, chiedendo che il servizio militare rimanga esclusivamente volontario. “L’obbligo di servizio rappresenta una violazione della libertà individuale,” ha dichiarato Maike Finnern, presidente del sindacato degli insegnanti.

Le manifestazioni, ispirate dai movimenti ambientalisti come Fridays for Future, si sono svolte durante l’orario scolastico, con il sostegno di diverse scuole che hanno incoraggiato gli studenti a partecipare. La mobilitazione ha dimostrato la forza della gioventù tedesca, che continua a lottare per il proprio futuro e per una società in cui i diritti di tutti vengano rispettati.