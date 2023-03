Proteste Francia: invasa la stazione di Parigi

Proseguono le proteste in Francia a causa dell’innalzamento dell’età pensionabile a 64 anni. I manifestanti hanno invaso i binari alla Gare de Lyon, nota stazione di Parigi da cui, come informa il Messaggero, partono anche i treni diretti in Italia. A informare dell’episodio è stato un giornalista di Bfm-TV presente sul posto, il quale ha precisato come a causa delle proteste non è stata possibile la normale circolazione dei treni. Nonostante tutto il presidente Macron ha spiegato come la riforma delle pensioni va avanti e, rispondendo in dirette tv alle critiche, ha affermato: “Questa riforma è necessaria per il bene di tutto il Paese”. Non solo Parigi, sono previste manifestazioni in altre città francesi, come Rennes.

Invasa la stazione di Parigi: nona giornata di mobilitazione

Proseguono in Francia le manifestazioni contro la riforma pensionistica. Centinaia di lavoratori, assieme ai rappresentanti delle varie sigle sindacali, hanno bloccato la stazione Gare de Lyon a Parigi, invadendo i binari. Il tutto è avvenuto durante la nona giornata di mobilitazione nel Paese. Come informa il Corriere della sera, oggi un nuovo corteo che partirà da Place de la Bastille alle 14, per raggiungere l’Opéra alle 19.

Trasporti: aumentano i disagi

Come se non bastasse proseguono gli scioperi del trasporto pubblico in Francia. Questa situazione renderà molto difficili gli spostamenti, con conseguente aumento dei disagi della circolazione. Da RaiNews si legge come in ambito ferroviario, ad esempio, è prevista solo metà della circolazione dei treni ad alta velocità e di un terzo di quelli regionali.