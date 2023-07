Tragedia nel Napoletano. Una bambina di otto anni perde la vita a seguito di un trauma cranico riportato in un sinistro stradale avvenuto nel comune di Gragnano.

Vano l’intervento di decompressione cranica

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che si sono occupati di trasferire la piccola in condizioni disperate dapprima all’ospedale Castellammare di Stabia e poi al Santobono di Napoli, ma per lei non c’è stato niente da fare. Nel presidio partenopeo è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione cranica, ma la gravità del trauma riportato ha reso vano ogni tentativo di tenerla in vita. Secondo una prima ricostruzione, la piccola viaggiava sulla parte posteriore di uno scooter guidato da un adulto e sarebbe caduta sbattendo la testa sull’asfalto. La procura di Torre Annunziata indaga sull’esatta dinamica.

Il cordoglio della comunità cittadina

Il conducente del due ruote è stato identificato e ha depositato alle forze dell’ordine la sua versione dei fatti. Il sindaco di Gragnano Nello D’Auria pubblica sul suo profilo Facebook una frase su uno sfondo nero: «Ciao piccola Serena». E aggiunge: «Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia».