Pubblicità con la foto di Maddie MacCann: “Lascia i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere?”

Regno unito, un'azienda da asporto ha utilizzato una foto della piccola Maddie McCann, scomparsa nel 2007.

Un’azienda da asporto britannica, la Otley Burger Company, è balzata recentemente agni onori della cronaca per l’utilizzo di una foto della piccola Maddie McCann, la bimba scomparsa a soli 3 anni il 3 maggio 2007 a Praia da Luz, località di villeggiatura frazione di Lagos in Algarve (Portogallo).

La foto in questione, che sponsorizza degli hamburger, ritrae la bimba in compagnia della madre ed è stata utilizzata dalla precitata ditta sui social, come una sorta di meme, proprio in occasione della Festa della mamma, che in Inghilterra si celebra il 27 marzo. L’immagine è accompagnata dalla seguente didascalia: “Con gli hamburger così buoni, lascerai i tuoi bambini a casa. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere? Buona festa della mamma a tutte le mamme là fuori”.

Maddie McCann: la foto che indigna gli utenti social

La foto di Maddie McCann utilizzata per meri scopi pubblicitari ha indignato gli utenti social. L’Asa (l’Advertising Standards Authority) ha dichiarato di aver ricevuto diverse lamentele e ha dovuto di conseguenza chiedere ai vari Facebook, Twitter e Instagram di rimuovere il post della Otley Burger Company e la sospensione degli account. L’azienda ha annunciato la rimozione degli annunci incriminati promettendo che non saranno riproposti.

Il proprietario dell’azienda: “Non mi importa se la gente si sente offesa”

Il proprietario della Otley Burger Company ha dichiarato nel corso di un’intervista a Leeds Live Joe Scholey: “Non mi importa se le persone si sentono offese da queste campagne pubblicitarie. Qualche tempo fa ne pubblicai una che portò molti soldi. E ho pensato, perché non farlo di nuovo?”.