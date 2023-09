Perde il controllo dell'auto, si chianta e cappotta l'auto: paura per una donna a bordo di una Suzuki in puglia.

Tanta paura ma solo qualche ferita per una ragazza in Puglia che ha perso il controllo dell’auto, si è schiantata contro un muretto e si è ribaltata.

Incidente sulla provinciale in Puglia

Violento incidente stradale sulla Provinciale pugliese che collega Mesagne a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Il sinistro è avvenuto in tarda notte, intorno alla 01:30 di oggi, sabato 23 settembre.

È stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, oltre ai soccorsi del 118, per una Suzuki Swift che si è ribaltata dopo aver impattato violentemente contro un muretto. Fortunatamente non ci sono state vittime, e nemmeno feriti gravi.

La ricostruzione dell’incidente e le condizioni di salute della coinvolta

La protagonista dell’incidente, una donna, fortunatamente se l’è cavata solo con qualche ferita lieve e un grosso spavento. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, bonificando l’impianto elettrico e del carburante, per evitare eventuali inneschi. La vittima è anche riuscita ad uscire dall’abitalo della vettura in autonomia.

Secondo una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, schiantandosi così contro il muretto a secco, e finendo per cappottare l’auto. Ancora da capire il perché di tutto ciò.