Il gravissimo incidente stradale è avvenuto sulla statale del Brennero in tarda notte: tre persone ricoverate in ospedale

Un ennesimo grave ncidente stradale ha rischiato di avere contorni drammatici questa notte. Il terribile scontro fra due automobili è avvenuto sulla statale del Brennero (Bolzano) quando erano circa le ore 3. Coinvolte nell’incidente tre persone, tutte rimaste gravemente ferite.

Si schiantano due auto nella notte: l’incidente

Erano circa le ore 3 di questa notte quando alla stazione di polizia di Bolzano è arrivata la segnalazione di un incidente e la conseguente richiesta di soccorso. Due automobili, infatti, si erano tamponate a grande velocità sulla statale del Brennero. L’incidente è avvenuto in una dinamica ancora tutta da verificare, ma dalle prime informazioni che arrivano si evince immediatamente l’assoluta gravità di quanto è successo.

Si schiantano due auto nella notte: i soccorsi

Secondo quanto emerso, infatti, nelle due auto coinvolte ci sarebbero state un totale di tre persone, tutte rimaste gravemente ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono occupati in primo luogo di estrarre uno dei feriti dalle lamiere della sua auto e, secondariamente, di mettere in sicurezza la zona. I medici del 118, invece, hanno fornito le prime cure del caso ai feriti sul luogo dell’incidente, per poi trasferirli tutti in ospedale usando diverse ambulanze. Tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente risultano essere gravemente ferite e al momento sono ricoverate in ospedale.