A Cairate, in provincia di Varese, uno incidente stradale sulla provinciale ha portato al ferimento di due donne di 27 e 35 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per i rilievi e i soccorritori per il trasporto in ospedale.

Incidente stradale a Varese

Violento scontro fra auto sulla provinciale 42 a Varese, dove due donne sono rimaste ferite gravemente nella frazione di Cairate.

Nel pomeriggio del 22 settembre, intorno alle 13.30, è arrivata la richiesta di intervento ma per fortuna i soccorritori non hanno evidenziato al loro arrivo, traumi importanti per le due donne che comunque sono state accompagnate in pronto soccorso per accertamenti.

Le indagini sull’incidente stradale a Varese

Sul posto sono arrivati anche i pompieri per rimuovere i mezzi incidentati e gli agenti delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e si lavora per ricostruirne le cause, ascoltando i testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Un altro scontro nella notte, prima dell’incidente stradale a Varese

Poche ore prima, intorno alle 2 della notte, vigili del fuoco e personale sanitario erano intervenuti in un incidente lungo la A8.

All’altezza dell’uscita di Gallarate, un automobilista di 32 anni si è ribaltato con la sua auto senza coinvolgere altri veicoli.

Anche in questo caso non ci sono state conseguenze particolarmente gravi a parte gli inevitabili disagi alla circolazione.