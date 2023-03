Pulze 2.0, presentato il nuovo dispositivo di Imperial Brands

Milano, 24 mar. (askanews) – All’Area Pergolesi di Milano è stata presentata PULZE 2.0, il nuovo dispositivo di heated tobacco messo a punto da Imperial Brands. Un prodotto innovativo, che scalda il tabacco senza bruciarlo, fornendo la migliore esperienza possibile al consumatore adulto. È un prodotto innovativo, uno sviluppo della 1.0 che abbiamo lanciato qualche mese fa – ha sottolineato Armando Frassinetti, Market Manager Italy di Imperial Brands – A mio modo di vedere le caratteristiche del device precedente sono state perfezionate con delle migliorie molto importanti .

PULZE 2.0 scalda il tabacco, senza bruciarlo, in modo rapido e con una performance migliorata, garantendo oltre 25 utilizzi a fronte di una sola ricarica. Inoltre il nuovo dispositivo mantiene l’apprezzatissima caratteristica all-in-one: non necessita di custodie per la ricarica ed è dotato di uno strumento integrato per la pulizia.

Durante la serata di presentazione, che ha riservato uno spazio importante all’arte generativa per rappresentare il concept Feel the Pulze, è stato ufficializzato anche il cambio di denominazione della filiale italiana della multinazionale britannica che, da Imperial Tobacco Italia, prende oggi il nome di Imperial Brands Italia: una conferma dell’evoluzione dell’azienda e del proprio business verso una più ampia gamma di offerta multicategory di prodotti di nuova generazione, senza combustione, destinati ai fumatori adulti.