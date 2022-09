Paura per il 27enne Austin Bellamy che è stato ricoverato d'urgenza dopo essere stato punto 20mila volte d uno sciame di api.

Una vicenda terribile che poteva diventare una tragedia è accaduta ad Austin Bellamy. Il giovane 27enne è stato punto almeno 20mila volte da uno sciame di api mentre tagliava un albero.

Punto 20mila volte da uno sciame di api mentre aiuta l’amico a tagliare un albero

Austin aveva impugnato delle cesoie e stava dando una mano ad un amico a tagliare le erbacce e rami di un albero. L’episodio è avvenuto sotto gli occhi vigili della nonna e dello zio. Il 27enne, mentre lavorava in giardino, aveva accidentalmente tagliato un alveare di api. Gli insetti, sentendosi sotto attacco, non hanno risparmiato il giovane pungendolo in ogni parte del corpo. Austin era rimasto incastrato a terra, tra i rami.

Impossibilitato a fugire si è trovato impotente contro lo sciame.

I soccorsi e le condizioni di Austin Bellamy

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo ed un’autoambulanza. La situazione del giovane era tragica, tanto da richiedere il trasferimento aereo in ospedale . Arrivato al nosocomio è andato in coma ma fortunatamente si è svegliato con la madre accanto che gli teneva la mano. Il suo volto e il suo corpo sono ancora provati dai segni della battaglia contro le api, ma i medici hanno detto che si riprenderà completamente.

Il 27enne ha accusato anche problemi respiratori in quanto ha ingerito involontariamente alcuni insetti che gli sono stati correttamente aspirati in ospedale.