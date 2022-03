Putin e la propaganda in Russia: le foto circondato da hostess dopo il tavolo lungo con Macron

Vladimir Putin cambia stile? Fanno il giro del mondo le sue foto circondato da hostess, immagini agli antipodi rispetto al vuoto tavolo lungo con Macron

Vladimir Putin cambia stile? Fanno il giro del mondo le sue foto circondato da hostess, immagini agli antipodi rispetto al vuoto tavolo lungo con Macron.

La propaganda russa: le foto di Putin e le differenze dalle ultime uscite pubbliche

Aveva fatto molto discutere l’incontro avvenuto il 7 febbraio scorso tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron, con i due capi di Stato separati da un vuoto e lunghissimo tavolo bianco.

Una lontanza fisica che forse nascondeva anche qualcosa di più. A fare da contraltare a quelle immagini ci sono le nuove foto di Putin. Il leader russo è stato, infatti, immortalato, seduto ad un tavolo circondato da diverse hostess.

La guerra in Ucraina e il racconto distorto

Le foto in questione sono state scattate durante un incontro tra Putin e queste hostess, in una sorta di colazione utile anche a fare gli auguri per la festa della donna, in cui le ragazze hanno rivolto al leader russo diverse domande anche in merito alla guerra in Ucraina.

Putin ha risposto a tutte le domande spiegando le “buone ragioni” russe che hanno portato all’invasione. Un racconto del conflitto molto diverso dalla realtà che vede invece morte e distruzione in tutto il Paese ucraino.