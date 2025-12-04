Un'inchiesta britannica ha stabilito che Vladimir Putin è moralmente responsabile della morte di Dawn Sturgess, avvenuta a seguito di un attacco con un agente nervino.

Nel contesto di tensioni sempre crescenti tra Regno Unito e Russia, un’indagine ha finalmente gettato luce su un caso tragico risalente al 2018. La morte di Dawn Sturgess, madre di tre bambini, ha portato a risultati sorprendenti che collegano il presidente russo Vladimir Putin a un attacco con l’agente nervino Novichok.

Il 30, Sturgess è deceduta dopo aver spruzzato il suo corpo con un fluido che credeva fosse profumo, ma che in realtà conteneva una quantità letale di Novichok.

Questo prodotto chimico letale era stato abbandonato in una bottiglia di profumo a Salisbury, dove si era verificato un tentativo di omicidio contro l’ex spia Sergei Skripal e sua figlia, avvenuto alcuni mesi prima.

Il contesto dell’attacco

Il rapporto dell’inchiesta, guidata dal presidente Anthony Hughes, ha concluso che l’operazione contro Skripal doveva necessariamente essere approvata ai massimi livelli del governo russo. Questo porta a ritenere che Putin stesso avesse dato il via libera per l’assassinio, rendendolo quindi moralmente responsabile per la morte di Sturgess, avvenuta quattro mesi dopo il tentativo di omicidio.

Le ramificazioni politiche

In seguito alla pubblicazione del rapporto, il governo britannico ha reagito con fermezza, imponendo sanzioni all’intera agenzia di intelligence russa, il GRU. Il Ministero degli Esteri britannico ha convocato l’ambasciatore russo, esprimendo la propria indignazione per l’accaduto. «Questo attacco dimostra una determinazione senza precedenti e un chiaro tentativo di dimostrare la potenza russa», ha dichiarato il primo ministro Keir Starmer.

Le conseguenze umane

Dawn Sturgess è stata descritta come una vittima innocente di un gioco geopolitico letale. Il rapporto ha evidenziato che la bottiglia di Novichok conteneva abbastanza veleno da potenzialmente colpire migliaia di persone, rendendo la situazione ancora più allarmante. Secondo il giudice Hughes, «La condotta degli agenti e di coloro che hanno autorizzato la missione, fino a Putin, è stata incredibilmente imprudente».

In aggiunta, la relazione ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza in atto per proteggere Skripal, ex agente dei servizi segreti russi che aveva disertato in Gran Bretagna. Sebbene ci siano state alcune criticità nella gestione della sua sicurezza, l’inchiesta ha concluso che non era irragionevole ritenere che non ci fosse un alto rischio di attacco.

Le reazioni della Russia

Di fronte a queste accuse, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che la Russia non riconosce le sanzioni imposte dal Regno Unito, definendole illegittime e basate su pretesti inventati. Ha avvertito che la Russia si riserva il diritto di rispondere a tali azioni.

Questa non è la prima volta che il nome di Putin viene associato a omicidi e tentativi di omicidio di dissidenti. Già nel 2006, un’inchiesta britannica aveva stabilito che Putin aveva probabilmente approvato l’omicidio dell’ex spia Alexander Litvinenko, avvenuto a Londra tramite l’uso di polonio radioattivo.

Il legale della famiglia Sturgess, Michael Mansfield, ha espresso insoddisfazione per il rapporto, lamentando che non ha fornito risposte sufficienti riguardo alla possibilità di prevenire l’attacco. La questione rimane aperta e continua a sollevare interrogativi su come le agenzie di sicurezza britanniche possano gestire situazioni così delicate.

L’indagine ha messo in luce non solo le responsabilità di Putin, ma anche le vulnerabilità delle relazioni internazionali e la necessità di una maggiore vigilanza contro le minacce esterne. La morte di Dawn Sturgess rappresenta un tragico monito delle conseguenze delle tensioni politiche globali.