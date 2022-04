Putin, le indiscrezioni sulla presunta malattia di cui soffrirebbe

Il presidente russo, Vladimir Putin, soffrirebbe di una gravissima malattia. Le indiscrezioni che arrivano da Mosca parlano di un tumore alla tiroide

Vladimir Putin soffrirebbe di un tumore alla tiroide. È questa l’indiscrezine sul presidente russo, ovviamente non da lui direttamente confermata, che arriva da Mosca.

Vladimir Putin ha un tumore? L’inchiesta dalla Russia

Le voci hanno iniziato a circolare prima in Russia, per poi fare il giro del mondo ed arrivare anche nei Paesi Occidentali.

Secondo un’inchiesta di ‘Proekt‘, una testata russa specializzata proprio in questo tipo di giornalismo, il presidente Vladimir Putin soffrirebbe di un tumore alla tiroide. Il giornale, già messo al bando la scorsa estate, ma ancora consultabile tramite sistemi Vpn, avrebbe raccolto le prove di diversi spostamenti del leader russo accompagnato da una nutrita equipe medica. Dal Cremlino arrivano ferme smentite.

Il ruolo di Evgeni Selivanov: è il medico di Putin?

In tutta questa storia, un ruolo chiave lo ricoprirebbe Evgeni Selivanov. Un chirurgo oncologo russo, che aveva anche pubblicato uno studio sulla diagnosi del tumore alla tiroide. Evgeni, secondo quanto racolto da ‘Proekt‘, negli ultimi quattro anni si sarebbe recato a Sochi in 35 occasioni diverse per curare Putin. Le condizioni di salute del leader del Cremlino sarebbero peggiorate dallo scorso autunno in avanti, anche se, come ammettono gli stessi giornalisti di ‘Proekt’, è sempre difficile determinare con certezza una qualsiasi verità attorno alla figura misteriosa di Vladimir Putin.