Domani, in Florida, incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, al fine di accelerare le trattative di pace per giungere finalmente alla pace in Ucraina. La Russia di Putin, intanto, ha sferrato nella notte un violento attacco missilistico su Kiev.

Guerra in Ucraina: domani incontro in Florida Trump-Zelensky

Domani, domenica 28 dicembre 2025, a Mar-a-Lago, in Florida, è previsto un incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, al fine di accelerare le trattative e giungere finalmente alla pace in Ucraina.

Il leader ucraino ha detto che “molto può essere deciso prima del nuovo anno”, annunciando anche che al summit saranno presenti in collegamento anche gli europei. Sul tavolo il piano in 20 punti per mettere fine alla guerra. Tra i nodi principali da sciogliere il territorio del Donbas. Intanto, però, nella notte, violento attacco missilistico russo su Kiev.

Putin lo ha fatto di nuovo: nuovo attacco a Kiev alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky

Come detto domani, domenica 28 dicembre 2025, vertice in Florida tra Trump e Zelensky per accelerare le trattative di pace. Nella notte, intanto, la Russia di Putin ha sferrato un nuovo e violento attacco missilistico su Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che almeno 5 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi hanno inoltre causato interruzioni di corrente a Brovary, a circa 20km dalla capitale ucraina.