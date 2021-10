Quale rete mobile scegliere?

Oggi il cellulare è il mezzo di comunicazione principale: per rispondere a questa esigenza WINDTRE ha investito per rendere sempre più affidabile e capillare la propria rete.

Mai come in questi ultimi anni, una delle priorità per tutti è quella di rimanere connessi: moltissimi sono coloro che non hanno più un telefono fisso, o se lo hanno non lo usano, il mezzo di comunicazione principale è diventato il telefono cellulare, e non solo per le classiche telefonate. Col cellulare infatti si comunica in molti altri modi: attraverso le app di messagistica istantanea, coi social, via mail… in poche parole, via Internet, a cui bisogna, appunto, essere sempre connessi.

Perché questo sia possibile, è necessario che la rete a cui ci connettiamo sia affidabile e capillare, anche quando, per esempio, siamo in viaggio e ascoltiamo la musica, guardiamo un contenuto in streaming, telefoniamo o usiamo un servizio di messaggistica istantanea per mantenerci in contatto con i nostri cari.

La proposta di WINDTRE: la Rete Top Quality

È proprio per rispondere a queste necessità che WINDTRE ha investito in maniera consistente per rendere sempre più affidabile e capillare la propria rete. Il lavoro dell’azienda sulle performance della sua infrastruttura ha l’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di eliminare le distanze ed rimanere connessi, in linea con la mission aziendale che punta il focus non solo sull’aspetto tecnologico, pur importante e fondamentale, ma soprattutto su quello umano.

I risultati di questi investimenti sono oggi evidenti e visibili a tutti. La Rete Top Quality di WINDTRE ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come quello di Ookla® che ha determinato, in base ai test svolti dai clienti e analizzati da Ookla®, come WINDTRE abbia la rete mobile più veloce in Italia, un riconoscimento ottenuto per ben tre semestri consecutivi* . Anche umalut ha definito la Top Quality Network di WINDTRE come la rete mobile dati migliore d’Italia e la più affidabile in movimento*, un valore aggiunto non indifferente.

I dati statistici confermano quest’affermazione. La copertura, infatti, raggiunge percentuali di assoluta qualità attestandosi al 99,7% in 4G e al 95,4% in 5G** (in Italia soltanto WINDTRE raggiunge questo livello di copertura con questa tecnologia).

La nuova rete 5G rappresenta il futuro della connettività mobile ultraveloce e, entro il prossimo anno, è prevista una crescita esponenziale dei dispositivi che utilizzeranno questa nuova tecnologia che garantisce una connessione a internet molto più veloce e affidabile. WINDTRE, in questo campo, è all’avanguardia e utilizza tecnologie avanzate che portano la rete 5G dell’operatore a raggiungere ottime prestazioni.

Provare la Rete Top Quality con “1° mese gratis e senza vincoli”

Con la promozione “1° mese gratis e senza vincoli”, i clienti potranno testare personalmente l’evoluzione e la velocità della Rete Top Quality gratis e senza vincoli per il primo mese, come ben specificato dal nome dell’iniziativa.

La procedura di attivazione è semplice: basterà recarsi in un WINDTRE Store e decidere quale delle offerte in promozione attivare, senza pagare il costo del primo mese né la SIM. Entro il periodo promozionale di 31 giorni il cliente potrà decidere in qualsiasi momento di disattivare l’offerta senza alcun costo, direttamente dall’App WINDTRE.

Le offerte in promozione sono diversificate e pensate per soddisfare le esigenze di ciascuna tipologia di cliente. Si parte dalla più “basica”, ovvero la Di Più Lite 5G Easy Pay, che mette a disposizione un pacchetto base di 50 Giga in 5G, 200 SMS e minuti illimitati a 12.99€ al mese. A seguire, la soluzione completa Di Più Full 5G Easy Pay, che oltre a quanto già previsto dalla Lite, offre ulteriori 50 Giga, per un totale di 100 Giga in 5G, 50 minuti verso l’estero e call center senza attese.

Ci sono poi offerte pensate per categorie specifiche: per i giovani (Young 5G, che prevede minuti ed SMS illimitati, Giga Illimitati in 5G su social, chat, musica, e-learning, mappe e gaming e 80 giga per la navigazione da usare come si desidera), e per chi è non è nato in Italia e ha la necessità di chiamare spesso l’estero (Call Your Country Premium, che prevede, 200 Giga in 5G, 300 minuti verso l’estero e minuti nazionali illimitati).

Per ricapitolare, quindi, le offerte in promo sopra indicate prevedono un costo mensile, con un primo periodo gratuito e senza vincoli di 31 giorni. Al termine del periodo promozionale gratuito, le offerte si rinnoveranno al costo indicato con addebito, sul metodo di pagamento scelto, anche dell’eventuale costo di attivazione.

Grazie alla possibilità di testare gratuitamente la Rete Top Quality di WINDTRE, gli utenti potranno verificare in prima persona i vantaggi che questa infrastruttura offre.

* Ookla® per la Rete mobile più veloce d’Italia: In base alle analisi di Ookla® dei dati di Speedtest Intelligence® per device con chipset moderni sulle tecnologie complessive di rete mobile, nel primo e secondo trimestre 2021. Marchi Ookla utilizzati su licenza e pubblicati con autorizzazione. Info su windtre.it/ookla Umlaut per Rete mobile dati migliore d’Italia, la più affidabile anche in movimento: Test effettuati nel periodo Novembre-Dicembre 2020 sulla rete WINDTRE. Maggiori informazioni disponibili su www.windtre.it/umlaut

**WINDTRE copre il 95,4% della Popolazione in modalità 5G FDD DSS, e il 38,0% in modalità 5G TDD. Le coperture sono in sovrapposizione. La tecnologia 5G FDD DSS permette di usare dinamicamente lo stesso spettro FDD sia per connessioni 4G che per connessioni 5G. La rete sceglie in maniera intelligente e veloce tra 4G e 5G in base al tipo di terminale e all’offerta sottoscritta dal cliente . Maggiori informazioni disponibili su: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/